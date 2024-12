LADISPOLI – Ancora un incidente sulla via Aurelia, all’altezza dell’ingresso nord. L’altro pomeriggio è rimasta ferita una donna di 55 anni, residente in città, andata a sbattere contro il guardrail alla guida della sua Y10. La conducente ha sbandato improvvisamente perciò gli agenti della Polizia locale intervenuti nei pressi della rotatoria, non escludono il colpo di sonno o il malore. Sul posto naturalmente anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la 55enne all’ospedale Padre Pio di Bracciano che non sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto ha provocato file chilometriche sia sulla statale che sulla Settevene Palo in un orario in cui i pendolari stavano rientrato dalla Capitale. Sempre a Ladispoli da segnalare un altro incidente a largo Frezza, nel quartiere residenziale Miami. Un camion sarebbe andato a sbattere contro un lampione poi crollato sull’asfalto: ha rischiato di travolgere un’auto parcheggiata. L’autista del mezzo si è allontanato in fretta. Le telecamere pubbliche potrebbero individuare il responsabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA