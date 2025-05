Una donna di 32 anni è rimasta ferita in un incidente sulla Falerina nei pressi di Fabrica di Roma. Per cause in corso d’accertamento, ha sbandato con l’auto ed è finita contro il parapetto di ponte. L’incidente è avvenuto in mattinata nei pressi dell’accesso principale al centro abitato. Si è trattato di un sinistro autonomo nel quale la donna, originaria di Carbognano, ha riportato importanti ferite. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo con diverse fratture.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità