Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente con la moto.

Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Fabrica di Roma, lungo la strada Falerina.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il giovane ha sbandato ed ha finito la sua corsa contro un’auto.

Le sue condizioni sono apparse subito serie. Soccorso dai sanitari del 118, vista la gravità dei traumi riportati, è stato trasportato d’urgenza al policlino Gemelli di Roma dove è ricoverato in prognosi riservata.

Illeso il conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Civita Castellana per i rilievi del caso. Spetta a loro la ricostruzione della dinamica dell’incidente.