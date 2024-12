FIUMICINO - Il 3 ottobre 2024, alle ore 18.00, si svolgerà un evento significativo per la comunità locale: l’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 della Scuola di Teologia per Laici “Sant’Ippolito.” La cerimonia avrà luogo presso l’Auditorium Parrocchiale Santa Paola Frassinetti, situato in via Giuseppe Frassinetti, 1 a Isola Sacra.

La manifestazione vedrà la partecipazione di importanti autorità locali. Tra queste, spicca la figura del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che porterà il suo saluto alla comunità. Inoltre, sarà presente Sua Ecc.za Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia – Tarquinia. Monsignor Ruzza offrirà il suo contributo e le sue riflessioni sul tema dell’incontro, arricchendo il dibattito con la sua esperienza e il suo punto di vista.

L'inaugurazione rappresenta un'importante opportunità per celebrare l'inizio del nuovo anno accademico e per riflettere sui temi della teologia e della formazione per i laici. Questo evento non solo segna l'apertura di un nuovo percorso di studi, ma invita anche a un confronto profondo su argomenti che riguardano la fede e la crescita spirituale nella vita quotidiana.

La Scuola di Teologia per Laici “Sant’Ippolito” si propone di essere un luogo di apprendimento, confronto e crescita per tutti coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza teologica