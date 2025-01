ALLUMIERE - Nonostante il freddo nella frazione di La Bianca si sono svolti, alla presenza di tantissime persone di ogni età, i festeggiamenti in onore del patrono degli animali Sant'Antonio Abate, la cui devozione è molto forte in collina, soprattutto a La Bianca. Tutti hanno onorato questa festa tradizionale e in prima linea c'è stato don Fabio Casilli, ossia il parroco della chiesa Nostra Signora di Lourdes di La Bianca che ha guidato tutte le funzioni ed è stato sempre presente. Domenica la lunga serie di festeggiamenti per Sant'Antonio si è conclusa con la benedizione dei piccoli e grandi animali.

"Sant'Antonio abate è il santo protettore degli animali è un santo legato al mondo contadino a cui la nostra comunità è molto legata - spiega l'assessora e delegata della frazione Romina Scocco - il sagrato della nostra chiesa era gremito di piccoli e grandi animaletti accompagnati dai loro padroni pronti a ricevere la benedizione solenne.

Un grande ringraziamento va al nostro parroco don Fabio Casilli che, anche se da poco in mezzo a noi, ha capito perfettamente quanto la nostra comunità è legata e ha voglia di portare avanti le tradizioni. Evviva Sant'Antonio".