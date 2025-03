TARQUINIA - Un protocollo d’intesa con Civitavecchia per la gestione dell’area di Sant’Agostino, lembo di costa situato nel comune di Tarquinia al confine con la città portuale. «L’area - si legge nella delibera di giuta (47 del 20 marzo) che ha approvato lo schema del protocollo - presenta un potenziale di rilevanza storica, culturale e naturalistica, che entrambe le amministrazioni locali hanno interesse a valorizzare, anche al fine di preservarla e migliorarne la fruibilità, garantendo il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e private» Per questo i due comuni di Civitavecchia e Tarquinia «intendono avviare una collaborazione per ottimizzare l'uso delle risorse, massimizzare i benefici per i cittadini e promuovere la crescita sostenibile dell'area, da attuarsi mediante un Protocollo di Intesa che definisca gli obiettivi, le modalità operative e i rispettivi impegni».

Il Protocollo d’intesa dovrà essere approvato anche dal Comune di Civitavecchia mediante analogo atto e dovrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il raggiungimento di precisi obiettivi: «Pianificazione e gestione di interventi di conservazione, recupero e valorizzazione dell'area; Organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni culturali e turistiche; Promozione di percorsi di fruizione turistica che possano coinvolgere i visitatori di entrambe le località; Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree limitrofe (strade, parcheggi, segnaletica, trasporti); Collaborazione nella gestione ecologica e ambientale dell'area, con interventi di monitoraggio e tutela della biodiversità». Le attività dovranno essere attuate attraverso la creazione di un gruppo di lavoro intercomunale, composto da tecnici, esperti e rappresentanti degli uffici competenti di entrambi i comuni nominati dai rispettivi dirigenti del Servizio di riferimento». Inoltre, ogni Comune sarà responsabile della gestione dei propri fondi e risorse, con l’impegno di favorire la massima cooperazione per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.

Il protocollo avrà validità di anni tre, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con la possibilità per i Comuni interessati di valutare, al termine di tale periodo, il proseguimento della collaborazione, rinnovando o modificando il Protocollo in base ai risultati raggiunti e al manifestarsi di nuove esigenze.

L’intento della giunta Sposetti è quindi quella di dare seguito agli accordi intercorsi tra l’amministrazione comunale di Tarquinia e l’amministrazione comunale di Civitavecchia, aventi ad oggetto la volontà di instaurare una sinergia nella gestione dell'area di S. Agostino, attraverso un protocollo di intesa che definisca gli obiettivi, le modalità operative e i rispettivi impegni, con l’obiettivo di valorizzare, tutelare e promuovere tale area come patrimonio culturale, storico e naturale di interesse comune, garantendo il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e private. La proposta riveste «carattere di urgenza, attesa l’importanza dell’avvio della collaborazione tra le due amministrazioni comunali interessate».

