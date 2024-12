SANTA MARINELLA – La lista Coalizione Futuro, continua a monitorare Santa Severa e, a distanza di poco più di un anno dalle ultime elezioni e dopo i cinque anni del primo governo Tidei, presenta un quadro negativo sulla frazione. “Qualche giorno fa – dice la lista civica - i cittadini hanno espresso tutto il loro disappunto in un incontro con il sindaco che non ha dato nessuna risposta certa, se non quella dei provvederemo. Si è denunciato l’insoddisfacente decoro urbano, le strade in dissesto e la mancata vigilanza sul ritiro dei rifiuti, la sporcizia delle strade, la spazzatura abbandonata, l’assenza di un’isola ecologica e gli scarsi cestini dislocati nel paese. agosto è partito con un blackout dell’elettricità che ha tenuto al buio per 4 giorni l’intero paese portandolo alla ribalta dei tg nazionali. In alcuni casi l’assenza di elettricità si è protratta anche per più di 12 ore continuative comportando disagi pure idrici e conseguenti guasti di motori dell’acqua e di elettrodomestici vari, cibo avariato. Come la scorsa estate permane il mancato controllo da parte del Comune delle spiagge libere e di quelle date in convenzione o in concessione. Ricordiamo che lo stabilimento che ha in convenzione una spiaggia libera adiacente deve delimitare lo spazio tra l’una e l’altra in modo che il bagnante ne riconosca la natura, deve esibire un cartello dove sia scritto che quella è spiaggia libera e posizionare gli ombrelloni solo su richiesta senza lasciarli lì già piantati, non può impedire a nessuno di accedervi. Queste regole elementari vengono sistematicamente violate in numerosi stabilimenti. Le pochissime spiagge libere non in convenzione sono sporche perché non ricevono la manutenzione da parte del Comune, in particolare lo scivolo della spiaggia libera tra lo stabilimento Bartolini e Romeo non è percorribile per la sabbia accumulata negli anni”.

