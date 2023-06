SANTA MARINELLA - I Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti nella notte in via Zara, a Santa Severa, per un'auto che, per cause in corso di accertamento, è andata a fuoco. I pompieri hanno spento l'incendio immediatamente, evitando così, che le fiamme potessero propagarsi alle vetture parcheggiate nei pressi. Non si è riscontrato alcun ferito.