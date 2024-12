Tornano le giostre per Santa Rosa e anche quest’anno saranno allestite vicino a Porta Faul ma il luna park avrà meno attrazioni per la vicinanza di alcuni cantieri.

La giunta comunale ha deliberato a tal proposito.

“Pur disponendo questo Comune di un’area destinata a plateatico in loc. San Lazzaro - si legge nella delibera - gli operatori dello spettacolo viaggiante tradizionalmente presenti hanno espressamente richiesto di poter installare le attrazione in altra area di proprietà comunale e, in particolare, nell’area destinata a parcheggio situata all’incrocio tra strada Freddano e via San Paolo, in quanto più vicina al centro cittadino e già utilizzato negli anni 2022-2023 e nel parco antistante, a ridosso di porta Faul”.

Insomma ai giostrai non piace la collocazione sulla Cassia Nord e quindi tornano a proporre il parcheggio a ridosso di porta Faul.

“Atteso che, nel parco a ridosso di porta Faul sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione - si precisa nell’ordinanza - e, in conseguenza, l’area disponibile all’ospitalità delle attrazioni sarà limitata al solo parcheggio all’incrocio tra strada Freddano e via S. Paolo. Quindi si rende necessario un adeguamento del numero delle attrazioni presenti nelle precedenti annualità”.

Il luna park sarà aperto dal 23 agosto al 15 settembre, ma dal 19 al 22 agosto è previsto il montaggio, dal 16 al 19 settembre lo smontaggio delle giostre.

Spetterà al IV Settore del Comune di predisporre una graduatoria che tenga conto del criterio/requisito di anzianità degli operatori, da individuare sulla base della presenze nel Parco Giochi S. Rosa a partire dall’anno 2022, nonché della possibilità di far intervenire il maggior numero possibile degli operatori richiedenti. Mentre il Settore Lavori Pubblici e la Commissione di Vigilanza Comunale valuteranno preliminarmente il piano di sicurezza che verrà predisposto dal tecnico incaricato dagli operato