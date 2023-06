Gli esami nella vita non finiscono mai. Un assunto che è parte integrato nella carriera dei facchini di Santa Rosa. In attesa della nomina di un loro esponente - dopo 20 anni di assenza - nella commissione che giudicherà i 14 bozzetti per la nuova Macchina, torna per i cavalieri biancovestiti il ​​tradizionale appuntamento con le prove di portata. Un “esame” che nei giorni 29 e 30 giugno e del 1° luglio, dalle 17 alle 20, presso la ex Chiesa della Pace vedrà cimentarsi sia i veterani che gli aspiranti facchini nelle prove di portata. La prima giornata è dedicata ai facchini già esperti, che dovranno sostenere il test indossando le scarpe utilizzate durante il Trasporto. Gli aspiranti facchini potranno sostenere la prova di portata solo nelle giornate del 30 giugno e del primo luglio 2023. A tale proposito il Sodalizio ricorda che: “a norma dell'art. 5 dello Statuto del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, può essere ammesso a sostenere la prova tecnica di portata solo l'aspirante Facchino che abbia raggiunto, al momento dello svolgimento della prova tecnica, l'età minima di anni 18 e non abbia ancora compiuto il 35° anno di età”. Gli aspiranti, oltre al certificato medico, registrati esibire un documento di identità in corso di validità, portare una copia fotostatica del documento stesso, da allegare alla domanda di ammissione alla prova di portata e si consiglia di indossare calzature idonee. La prova prevede l'effettuazione di tre giri, circa 90 metri di percorso, portando in spalla una cassetta del peso di 150 chili. al momento dello svolgimento della prova tecnica, l'età minima di anni 18 e non abbia ancora compiuto il 35° anno di età”. Gli aspiranti, oltre al certificato medico, registrati esibire un documento di identità in corso di validità, portare una copia fotostatica del documento stesso, da allegare alla domanda di ammissione alla prova di portata e si consiglia di indossare calzature idonee. La prova prevede l'effettuazione di tre giri, circa 90 metri di percorso, portando in spalla una cassetta del peso di 150 chili. al momento dello svolgimento della prova tecnica, l'età minima di anni 18 e non abbia ancora compiuto il 35° anno di età”. Gli aspiranti, oltre al certificato medico, registrati esibire un documento di identità in corso di validità, portare una copia fotostatica del documento stesso, da allegare alla domanda di ammissione alla prova di portata e si consiglia di indossare calzature idonee. La prova prevede l'effettuazione di tre giri, circa 90 metri di percorso, portando in spalla una cassetta del peso di 150 chili. da allegare alla domanda di ammissione alla prova di portata e si consiglia di indossare calzature idonee. La prova prevede l'effettuazione di tre giri, circa 90 metri di percorso, portando in spalla una cassetta del peso di 150 chili. da allegare alla domanda di ammissione alla prova di portata e si consiglia di indossare calzature idonee. La prova prevede l'effettuazione di tre giri, circa 90 metri di percorso, portando in spalla una cassetta del peso di 150 chili.

Il Sodalizio inoltre rende noti anche i documenti che avrebbero presentato i veterani: “i Facchini che hanno sostenuto l'elettrocardiogramma sotto sforzo con lo staff del Sodalizio non hanno portato alcun certificato, mentre coloro che hanno effettuato la visita privatamente hanno mostrato il referto ai medici prima di effettuare la prova di portata”. Le domande di ammissione alla prova di portata potranno essere scaricate dal sito www.facchinidisantarosa.it (area download), o potranno essere richieste via e-mail all'indirizzo sodalizio@facchinidisantarosa.it Per ogni tipo di informazione sull'evento, gli interessati potranno inviare una e-mail all'indirizzo citato.