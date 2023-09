“Sollevate e fermi”. Alle 21,50 è arrivato l’ordine del capofacchino Sandro Rossi che ha dato il via al trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Pochi minuti prima il costruttore Vincenzo Fiorillo costruttore di Gloria ha detto «dobbiamo portare Rosina a casa, vi auguro buon trasporto e consegno ufficialmente la macchina al nostro sindaco. È pronta per essere trasportata».

«Questo non è un trasporto come tutti gli altri – ha detto la sindaca Frontini – l’ultimo di Gloria, ma perché sono 10 anni che siamo patrimonio mondiale Unesco, ma anche per la prima volta sulle spalle dei facchini ci saranno i nomi di tanti facchini che non ci sono più. Quando ci vogliono divisi, arrabbiati ricordatevi che siamo il popolo che ha dato vita a questa meraviglia. Se i facchini pensassero che non fosse propria responsabilità, questo miracolo non accadrebbe».

Il vescovo Piazza ha esortato i Facchini a essere testimoni del cuore di Santa Rosa che ama Cristo e i fragili. «Oltre 50mila intenzioni – ha detto – sono state deposte nell’urna e sono le invocazioni delle persone fragili e bisognose. Il Signore vi dia la serenità nel Trasporto. Arriveremo fino al santuario».

Prima fermata piazza Fontana Grande.

