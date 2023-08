Minimacchina del centro storico: Stella Terzoli tra le bambine che diventeranno facchine.

«Una svolta epocale» la chiamano dal Sodalizio, annunciata dal capo facchino Alessandro Lucarini. «Non ci saranno distinzioni, né di sesso né di religione, se qualcuno non è convinto di ciò che stiamo facendo nessuno lo tratterrà tra noi. Crediamo in santa Rosa e loro, le mini facchine, sono qui non per mettersi in mostra, ma per amore della nostra Santa, proprio come noi - ha spiegato - . Qui siete tutti facchini della Minimacchina quando indossate la divisa, e saranno guai per chi farà distinzioni o preferenze: il primo che si comporterà in maniera non adeguata sarà cacciato seduta stante». Stella Terzoli, insieme ad un'altra decina di bambine, si sta allenando presso il campetto posto dietro alla Chiesa di Santa Maria del Poggio. Il presidente del Sodalizio, che era presente alle prove, ha salutato tutti i bambini e ha fatto i complimenti al comitato Centro Storico e al capo facchino: «Sono perfettamente d’accordo, anche nello statuto del Sodalizio non c'è nessuna chiusura alla partecipazione di una quota rosa, certo c'è da superare la prova di portata di 150 chilima noi la stiamo aspettando e saremo felici se arriverà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA