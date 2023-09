E’ il giorno di Gloria, un giorno di festa ma anche di malinconia perché la macchina di Santa Rosa, ideata da Raffaele Ascenzi, saluterà i viterbesi. Questo è il suo settimo trasporto dei suoi 9 anni di vita. Nei due del Covid, infatti, il Trasporto è saltato.

Qualcuno si aspettava chissà quali modifiche o novità dal punto di vista strutturale, visto che questo Trasporto arriva nell’anno in cui si celebra il 45esimo anniversario del Sodalizio dei facchini e i 10 anni del riconoscimento Unesco, ricorrenze a cui il trasporto stesso è dedicato. Quest’anno, invece, dopo le migliorie alle luci apportante l’anno scorso, non ci sarà nessun cambiamento strutturale ma una novità più “spirituale”: ai viterbesi è stata concessa la possibilità

di inserire sulla macchina le targhette in memoria dei cari defunti invocando l’intercessione di Santa Rosa. Tanti cittadini hanno fatto richiesta che Ascenzi ha scritto i nomi a mano. L’attenzione oggi sarà anche sui cavalieri di Santa Rosa. La giornata per i facchini inizia con la vestizione e il raduno alle 14 con l'incontro dei facchini con gli amministratori comunali. Alle 15 inizierà il tradizionale giro delle sette chiese lungo un percorso che si snoda da piazza San Lorenzo, piazza della Morte, piazza Santa Maria Nuova, piazza del Plebiscito, piazza della Repubblica, piazza dei Caduti, piazza della Trinità, piazza San Francesco, largo Facchini di Santa Rosa. Per le 17,30 è previsto il ritiro dei facchini presso il Bosco San Paolo ai Cappuccini, quindi il ritorno alle 20 verso San Sisto, percorrendo a ritroso l'itinerario del trasporto. Alle 20,45 la benedizione in articulo mortis e alle 21 è previsto il “Sollevate e fermi” che dà il via al trasporto.

Il percorso è quello tradizionale, senza l’allungamento su via Marconi, come era stato lo scorso anno.

Quindi parte da piazza San Sisto e poi transita su piazza Fontana grande, piazza del Plebiscito, piazza delle Erbe, chiesa del Suffragio, piazza Giuseppe Verdi fino all’ultimo tratto in salita, l’ultima fatica dei facchini, per arrivare al Santuario di Santa Rosa. Quello di oggi sarà comunque un trasporto particolare perché mancano poche ore per conoscere la nuova macchina di Santa Rosa. Domani, infatti, alle 16,30 ci sarà l’ultima riunione della commissione tecnica e a seguire, con una cerimonia pubblica nella sala consiliare di Palazzo dei Priori sarà reso noto il progetto vincitore del concorso d’idee.