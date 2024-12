SANTA MARINELLA – Sulle ipotesi fatte da più parti, su un eventuale rimpasto di giunta da parte del sindaco Tidei, solo i diretti interessati sanno come stanno effettivamente le cose. Fatto sta che Tidei ha incontrato, singolarmente, tutti i consiglieri di maggioranza e al termine del “giro di ricognizione”, sembrerebbero imminente alcuni spostamenti di pedine fondamentali. In effetti era negli accordi, dopo un anno dal mandato ci sarebbero stati dei cambiamenti in Giunta, il posto da vice Sindaco era “a tempo determinato” e, di conseguenza, anche quello di Presidente del Consiglio Comunale e di qualche assessore.

Pietro Tidei, ha voluto incontrare singolarmente tutti gli artefici di questo suo secondo mandato, consiglieri e assessori. Ovviamente nessuno sa cosa si siano detti, fatto sta che a giorni dovrebbe essere comunicata la formazione della nuova giunta. Ancora top secret, ma in molti danno per certa, la revoca ad un assessore per far posto ad Emanuele Minghella che, come da accordi post elettorali, lascerà la Presidenza del Consiglio per entrare in Giunta.

Minghella assessore, farebbe entrare in Consiglio Comunale Maura Chegia, da molti acclamata a gran voce per l’ottimo lavoro svolto nel passato mandato. Un riassetto di Giunta darebbe nuovo impulso alla manovra amministrativa di Pietro Tidei che, ultimamente, sembrava messa in discussione da molti, anche all’interno della maggioranza. Ovviamente queste notizie sono solo voci di corridoio, devono poi essere sugellate dagli atti ufficiali, ma ci sembrerebbe veramente difficile un epilogo diverso che aprirebbe scenari critici che Tidei conosce bene, per sue passate esperienze, e che quindi vorrà evitare per ripartire di slancio fino alla fine del suo mandato.

