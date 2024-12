SANTA MARINELLA – Questa mattina alle 11, presso la Casina Trincia, si svolgerà una tavola rotonda sui temi dei diritti delle donne e sul giornalismo al femminile. Ad organizzare l’incontro, che segna il termine del progetto “Il Circolo di Olga Ossani” è l’Associazione Crasform con il patrocinio del Comune e il contributo della Regione Lazio. “La mostra sulla giornalista Olga Ossani, inaugurata la scorsa primavera – dice l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - ha attirato molti visitatori incuriositi dalla storia dell’intellettuale che animò la vita culturale della nostra città agli inizi del Novecento. Questo progetto, curato dall’associazione Crasform, ha quindi offerto la possibilità a cittadini e turisti di conoscere i grandi protagonisti della letteratura dello scorso secolo che frequentavano la casa di Ossani. Ringrazio quindi l’associazione per aver proposto questa iniziativa, che si concluderà con una conferenza che invitiamo a seguire con attenzione”. Saranno presenti alla tavola rotonda Alberta De Simone, più volte deputata della Repubblica e protagonista di molte battaglie in Parlamento per i diritti delle donne, e le giornaliste Silvia Garambois ed Elisa Di Salvatore, animatrici dell’associazione Giulia che si batte per il linguaggio privo di stereotipi e per la pari opportunità nei luoghi di lavoro. Verranno affrontati i temi che le intellettuali del Circolo di Olga Ossani cominciarono a proporre oltre un secolo fa. “Come consigliera delegata alle pari opportunità – spiega Paola Fratarcangeli - non posso che supportare le iniziative che mettono al centro della discussione le donne. Dobbiamo costruire una società più inclusiva dove le donne abbiano il giusto spazio e possano muoversi senza barriere che ostacolino la loro realizzazione”.

La mattinata, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare, si aprirà con una presentazione della presidente dell’associazione Crasform Stefania Fadda a cui seguirà un inquadramento storico della professoressa Giovanna Caratelli e gli interventi delle relatrici per illustrare i temi della tavola rotonda. “Siamo molto soddisfatte di come si è svolto il progetto – dicono dall’associazione - grazie anche alla collaborazione dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia e della biblioteca. Abbiamo replicato la presentazione ben quattro volte, sempre con grande interesse di pubblico e abbiamo incontrato le studentesse e gli studenti del Liceo Galilei e dei corsi per gli adulti dello Stendhal.

