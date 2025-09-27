SANTA MARINELLA - Il Comune si è raccolto ieri mattina in preghiera presso il cimitero comunale, per rendere omaggio al Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Civile, Andrea Moneta. «Con profondo rispetto - ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei - rivolgo un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri e alle autorità militari, alle istituzioni politiche, civili e religiose, alle associazioni di volontariato e a tutti i cittadini che si sono uniti nel ricordo del giovane eroe della nostra comunità, strappato all'affetto dei suoi cari e al servizio della patria in quella notte buia e crudele del 4 gennaio 1991. In particolare, a nome di tutta la città, ringrazio la famiglia e la sorella Alessandra, per aver presenziato, consegnando al Comune una bandiera italiana, che sarà esposta nell'aula consiliare in onore di Andrea a perenne esempio di integrità per tutti noi. La comunità non dimenticherà mai la sua figura, al fianco dei colleghi Otello Stefanini e Mauro Mitilini. Non era semplicemente un uomo in divisa, ma un pilastro di onestà, coraggio e dedizione. Aveva scelto di mettere la propria vita al servizio degli altri, per proteggere le strade, le famiglie e i valori. La sua giovane esistenza è stata spezzata dalla furia cieca della Banda della Uno Bianca, gruppo criminale che ha seminato terrore. Tuttavia, la ferocia del gruppo non è riuscita a spegnere la luce del sacrificio e della memoria». «Oggi – ha concluso Tidei - 34 anni dopo quel tragico evento, il suo nome risuona ancora nelle nostre piazze, nelle scuole e nei cuori di tutti. La medaglia d'oro al valor civile non è solo il simbolo di un gesto estremo, compiuto per l'amore della giustizia e della sicurezza, è il ricordo di chi non si è tirato indietro e ha affrontato il pericolo con dignità e fermezza. Questo sacrificio ci ricorda dolorosamente che la violenza e la guerra non sono un'ombra lontana, ma una realtà che continua ad insanguinare il mondo e nello stesso tempo ci sta insegnando che il senso del dovere, la lealtà e il coraggio sono valori eterni e fondamentali, soprattutto in un'epoca che sembra a volte averli dimenticati».