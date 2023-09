SANTA MARINELLA – Serata movimentata quella di domenica scorsa a Santa Marinella. Intorno alle 23, un cittadino straniero in evidente stato di ebbrezza, ha cominciato a camminare lungo la via Aurelia, davanti al bar Maiorca, danneggiando tutte le auto che incontrava sui suoi passi con calci e pugni. Alla fine, l’uomo ha allargato il suo giro vandalico fino a via Pirgus, tanto che al termine della passeggiata aveva danneggiato una dozzina di auto. Molti specchietti retrovisori sono andati in frantumi e in altri casi è stata rovinata la carrozzeria. Qualcuno, allarmato dalla violenza dello straniero, ha chiamato i Carabinieri, che sono subito accorsi e hanno fermato l’uomo. Lo straniero, un magrebino che è risultato poi essere incensurato, è stato trattenuto in caserma e successivamente, nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria ha fatto scattare il divieto di dimora nei comuni di Civitavecchia e di Santa Marinella.