SANTA MARINELLA – “Gli interventi sui semafori della città sono già sottoposti all’attenzione dell’amministrazione comunale. E non occorre che sia Stefano Marino a ricordarcelo. Il livore che egli dimostra nei suoi continui commenti è frutto di un’insoddisfazione personale, dovuta sicuramente alla frustante sconfitta nelle scorse elezioni”.

Con queste parole il sindaco Pietro Tidei ha voluto sottolineare ancora una volta l’impegno dell’amministrazione sul tema della sicurezza stradale. “Dopo quasi 40 anni, tre impianti semaforici saranno sostituiti. Un ’operazione che coniuga tecnologia e innovazione a vantaggio della sicurezza delle nostre strade”, ha precisato il primo cittadino.

Lo prevede la gara europea in fase di aggiudicazione, in base alla quale la società appaltatrice dei sistemi di videosorveglianza, dovrà provvedere a installare nuovi semafori dotati di countdown, con sistema a chiamata e segnalazione sonora per non vedenti. Un ammodernamento necessario che renderà sicuro l’attraversamento grazie ad un pulsante per la chiamata pedonale e l’attivazione del segnale acustico.

“Abbiamo deciso di investire sulla sicurezza stradale, iniziando dai semafori, che vorrei precisare, necessitano di sostituzione perché oramai vecchi di 40 anni e per questo motivo non sono disponibili pezzi di ricambio - ha affermato il vicesindaco Andrea Amanati - Nell’attesa dei nuovi semafori, che avverrà il prima possibile, si è provveduto a rimettere in servizio l’impianto sulla via Aurelia incrocio con via Latina, mentre quello a Santa Severa è lampeggiante al fine di evidenziarne l’incrocio e quindi richiederne la massima attenzione da parte degli automobilisti e di chi percorre la strada statale”.

