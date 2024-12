SANTA MARINELLA – Nei mesi scorsi si era parlato di una possibilità da parte del sindaco di procedere ad una rimodulazione degli incarichi di maggioranza, dove si sarebbe potuto ritoccare alcune deleghe in base agli accordi fatti in fase preelettorale. Secondo voci di corridoio, il sindaco avrebbe incontrato singolarmente tutti i suoi consiglieri e con loro avrebbe discusso sul cambio di alcune pedine come stabilito più di un anno fa. “Sono solo voci di corridoio infondate – risponde Tidei – per ora non c’è nulla. Sicuramente farò un rimpasto ad ottobre ed è per questo che sto consultando i singoli consiglieri, ma al di là del rimpasto, prima voglio che ci si consulti su un programma. Io sto redigendo analiticamente un programma preciso che sottoporrò a fine settembre ai consiglieri comunali per vedere chi condivide e chi non condivide, sulla base delle condivisioni, ovviamente, io vado avanti. Non tollererò più da questo momento intralci, bastoni in mezzo alle ruote o prese di posizione personali che non hanno nulla a che vedere col programma, cioè i fatti personali debbono rimanere fuori, assolutamente fuori dall’agenda del governo cittadino. Quindi, io sottoporrò all'esame della maggioranza il testo del programma di rilancio e resilienza della nostra maggioranza. Infatti, abbiamo quattro anni di governo davanti e abbiamo ventinove milioni di opere pubbliche da fare, da mettere a terra, strade nuove, scuole nuove, arredo urbano nuovo, la vasca di laminazione, la pista pedonale, un nuovo teatro, che sottoporremo all’approvazione della maggioranza, chi ci sta ci sta, chi non ci sta va fuori. Sicuramente io non mi faccio logorare da problemi personali, vincoli, risentimenti, piccole beghe, invidie non esistono, questi problemi debbono restare fuori la porta, si lavora sui programmi punto e basta. Questa è l'agenda principale, di altro non voglio sentire parlare”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA