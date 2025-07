S. MARINELLA - Santa Marinella si prepara ad accogliere l’undicesima edizione del Santa Marinella Short Film Festival, un evento ormai diventato punto di riferimento per il cinema breve italiano. La rassegna, che si terrà nella splendida cornice della città tirrenica, è promossa con il patrocinio del Comune e con il sostegno del sindaco avvocato Pietro Tidei, da sempre vicino alle iniziative culturali del territorio. Il festival, organizzato dall’associazione Santa Marinella Viva con la direzione artistica di Sonia Signoracci e Andrea Vella, sarà svolto dal 25 al 27 luglio dalle ore 21. L’idea del festival non è solo di dare risalto ad artisti nell’ambito della settima arte ma, dando voce a tutte quelle realtà locali che creano arte a 360°. Negli anni passati il festival ha potuto vantare di aver ospitato Pittori, Ballerini, Scrittori, Cantanti e tanto altro per dare un grande spettacolo durante la rassegna estiva della Perla del Tirreno. In programma, proiezioni di cortometraggi selezionati da tutta Italia, incontri con registi, attori e sceneggiatori, e l’attesissima premiazione dell’Apollo d’oro 2025. Spazio anche alla formazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni, con attività dedicate ai giovani e alle scuole, nella convinzione che il cinema sia un linguaggio capace di educare, ispirare e unire. L’evento vuole essere non solo una celebrazione del cortometraggio, ma anche un’occasione concreta per valorizzare la creatività giovanile e il territorio. La rassegna si concluderà la domenica con la proiezione di “Roma città aperta” per il suo 80° anniversario e un talk con Alessandro Rossellini, con i giornalisti Daniela Vergara e Rosario Tronnolone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA