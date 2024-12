SANTA MARINELLA - Questa mattina intorno alle 12 si è verificato un incidente in zona La Toscana, che ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che dopo aver riscontrato che i conducenti delle due auto erano gia usciti dall'abitacolo, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e il tratto stradale. A scontrarsi per cause in corso di accertamento, sono state un'Audi e una Panda, proprio mentre percorrevano la Statale Aurelia all'altezza del Km 56,500 nei pressi dello stabilimento balneare La Toscana. Oltre ad impattare tra loro, le autovetture hanno urtato contro una condotta idrica. Sul posto sono giunti gli operai dell'Anas e i tecnici dell'Acea in quanto, le due autovetture, dopo aver cozzato tra loro, hanno danneggiato seriamente una conduttura dell'acqua. I due conducenti, sono stati visitati sul posto dal personale sanitario del 118 trovati comunque in buone condizioni fisiche, mentre successivamente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.