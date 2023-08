SANTA MARINELLA – Ancora un salvataggio in mare ieri a Santa Marinella. Una persona è stata salvata a largo della spiaggia La Toscana. «Un plauso agli esperti bagnini – afferma il sindaco Tidei – che, muniti di brevetto di salvamento, formati ed abilitati anche all'uso del defibrillatore, nel pomeriggio hanno eseguito un tempestivo salvataggio nelle acque della spiaggia, mettendo in salvo il bagnante e praticando le manovre necessarie con professionalità e tempestività, supportati anche dal personale della Croce rossa intervenuta immediatamente sul posto».

«Colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari e le associazioni del territorio per rendersi sempre disponibili, al servizio della città. – ha detto il sindaco Tidei – Il nuovo progetto di sorveglianza e messa in sicurezza delle spiagge libere di Santa Marinella e Santa Severa, avviato per conto del Comune ed eseguito dalla Santa Marinella Servizi, sta riscontrando già primi ed importanti risultati che desidero condividere con tutti voi».

