SANTA MARINELLA – Oggi è la Giornata Europea dei Giusti, una solennità civile in Italia e una festa proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi.

“Per volere di Madre Maria Vincenza Minet fondatrice della Congregazione delle Suore Ancelle della Visitazione e di Suor Margherita Marchione cittadina onoraria di Santa Marinella – dice il professor Livio Spinelli - fu realizzato un grande busto in bronzo di Papa Pio XII, opera dello scultore Renato Palella, benedetto in piazza San Pietro da Papa Ratzinger e collocato nel monumento eretto nel Giardino del Santuario di S. Maria della Visitazione. Il giardino, intitolato a “Papa Pio XII e ai giusti del mondo, fu inaugurato e benedetto dal Cardinale Angelo Sodano, decano del Sacro Collegio Cardinalizio. Per l’occasione, Poste Italiane emise una cartolina e annullo postale speciale con l’effigie del Santuario della Visitazione. Suor Margherita, una delle maggiori biografe al mondo di Papa Pio XII, scrisse un volume, con prefazione del Sen. Giulio Andreotti, in cui descrive il legame di Eugenio Pacelli con la città di Santa Marinella. Il Parlamento italiano ha istituito il 6 marzo la “Giornata dei Giusti dell’umanità” per mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.