S. MARINELLA – Attacco frontale della presidente del comitato cittadino per il Diritto alla casa Stefania Abbatiello, che in una nota ha voluto rimarcare l’incomprensibile atteggiamento del commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia nei suoi confronti.

“Ieri – racconta la Abbatiello - mi sono recata nella sede Ater con lo staff Mediaset della trasmissione “Fuori dal Coro” (in onda questa sera), perché era loro intenzione intervistare il commissario Fasoli in merito alla presunta vendita di un alloggio Ater. All’arrivo del commissario, mi sono avvicinata educatamente per chiedere a che punto era la transazione dei 47 alloggi popolari di via Elcetina a Santa Marinella. La sua reazione nei miei confronti è stata molto disordinata tanto da aggredirmi verbalmente e chiedermi se sono un personaggio politico. La mia risposta è stata negativa, considerato che sono la presidente di un comitato che difende i diritti dei senza casa, per cui ho continuato a chiedere spiegazioni sugli alloggi popolari da ristrutturare. Sapete quale è stata la sua reazione? Ha continuato ad alzare la voce dicendo che lui si rapporta solo con le istituzioni. Ovviamente gli faccio notare che anche il comitato per i senza casa è una istituzione e gli suggerisco di informarsi all’ufficio delle entrate. Al che mi invita a parlare con il sindaco Tidei sulla questione delle case di via Elcetina. Io gli rispondo che non vado a parlare con chi non può darmi una risposta a questa tematica, perché non è il Comune che deve acquistare le case, ma l’Ater, che è stata istituita per dare risposte ai cittadini e che non è una sede politica. Questo commissario, spesso dimentica che lui sta in quella poltrona per essere utile al cittadino, ed è per questo che è pagato. Dunque faccio un invito al presidente della Regione Rocca, che è giunto il momento che intervenga nel rimettere in riga il commissario Fasoli, facendogli notare che le sue funzioni non sono politiche, ma pubbliche, pertanto deve dare risposte ai cittadini quando chiedono delucidazioni. Credo che il presidente Rocca abbia sbagliato a mettere questo signore su quella poltrona e credo che il commissario non abbia capito con chi ha a che fare. Certo è che non mi fermerò davanti a nulla e continuerò imperterrita a dare voce ai cittadini che hanno diritto alla casa con tutti i mezzi che ho a disposizione e non dimenticherò quanto è accaduto ieri l’altro in particolare alle prossime elezioni regionali”.

