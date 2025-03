S. MARINELLA - Nei giorni scorsi è iniziata l’installazione dei “Pedoni Smart”, i nuovi attraversamenti pedonali che contribuiranno a rendere più sicure le strade cittadine. A darne notizia il sindaco Pietro Tidei e l’assessore Andrea Amanati. “Proseguiamo nella nostra azione di intervento sulla sicurezza stradale nel territorio comunale - ha commentato il Sindaco - in questo caso, si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini soprattutto in alcuni tratti della statale Aurelia, noti per essere punti pericolosi per attraversare e purtroppo già sedi di incidenti. La tecnologia può essere utile in tanti casi e questo sistema tutela sia i pedoni che gli automobilisti”. I nuovi dispositivi sono stati infatti collocati in quattro punti critici dell’Aurelia, in particolare nei pressi dell’incrocio con via dei Tulipani, dell’incrocio con via Gramsci, di quello con via della Repubblica e dell’intersezione con via Cavour. L’impianto a led è alimentato da pannelli fotovoltaici che sormontano i segnalatori. I dispositivi, la cui installazione è poco invasiva, perché non necessita di scavi o altre opere invasive del manto stradale, si illuminano a chiamata da pulsante o tramite sensore. E’ studiato per le ore notturne e consentirà nel momento in cui il pedone si appresta ad attraversare, di attirare l’attenzione dell’automobilista che sta sopraggiungendo, permettendo per tempo la diminuzione della velocità e l’arresto del veicolo. “E’ un sistema innovativo che sperimentiamo sulle nostre strade – spiega Amanati – è doveroso potenziare la sicurezza usando strumenti che consentano migliore visibilità, ma va sempre ribadita la massima attenzione al rispetto del codice della strada. Valuteremo, completata la sperimentazione di questi primi quattro impianti, la possibilità di installarli in altri attraversamenti pedonali”. Tanti i cittadini che, anche sulle pagine social, hanno mostrato apprezzamento per l’introduzione di questi sistemi smart. “Un sistema tanto semplice quanto intelligente – conclude Tidei - per garantire la sicurezza dei pedoni e cercare di favorire una cultura del rispetto delle regole della strada per una guida sicura e attenta”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA