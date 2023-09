S. MARINELLA – Si sono tenuti ieri pomeriggio, nella Chiesa di S. Giuseppe, i funerali di Franco Bordicchia, ex sindaco di Santa Marinella dal 2005 al 2005.

All’interno della parrocchia, erano presenti la moglie, i figli, la nipotina e il genero dello scomparso, diversi colleghi politici e ex sindaci come Mandredo Ballarini e Giancarlo Silveri, il sindaco Pietro Tidei e il comandante della Polizia locale Keti Marinangeli.

Attimi di vera commozione quando i due figli di Franco Bordicchia, hanno letto una commovente lettera indirizzata al papà.

“Non c’è certo bisogno di dire che persona tu sia stata, papà, lo abbiamo letto nei tanti messaggi che ci sono stati inviati da amici e dalle persone che ti conoscevano bene. Un uomo specchiato, onesto, generoso, gentile, un uomo perbene. Abbiamo ricevuto tanti messaggi, in cui ci sono scritte cose che resteranno per sempre nei nostri cuori. Tu sei stato un padre presente, un punto di riferimento, hai avuto una parola buona per tutti e come dicevi tu, schiena dritta e andare avanti. Volevo scriverti una lettera per salutarti ma non ci sono riuscita, perché so che sei qui e ci stai guardando, perché tu amavi questa città, il mare, la spiaggia e le onde ed è in questa città che tu resterai per sempre con noi”.

Anche il sindaco Pietro Tidei ha voluto rendere omaggio a quello che ha definito “un avversario politico onesto, bravo e rispettoso di tutti”. “Franco – ha detto il primo cittadino – era un amico di vecchia data, non sempre siamo stati sulla stessa linea d’onda perché lui era un democristiano e io un comunista, però ci siamo sempre rispettati. Un uomo che oltre a queste grandi doti, ha sempre ascoltato tutti, sia quando era un politico, sia da sindaco, sia da presidente della Multiservizi, sia da membro della Consulta degli ex sindaci. È sempre stato una persona specchiata, una persona tutta d’un pezzo e non incline ai compromessi. Ha sempre amato la pubblica amministrazione ed era sempre presente anche quando non era sindaco, veniva da me a darmi consigli. Una persona che si è sempre adoperata per la collettività, per la gente che aveva bisogno di aiuto. Lui è stato protagonista di alcune opere pubbliche veramente importanti come l’ampliamento della scuola Vignacce, il rifacimento del manto del campo di calcio, il palazzetto dello sport, la piazza dedicata ai Caduti del 2 ottobre. Quindi, prima della fine dell’anno, porteremo in consiglio comunale una delibera per intitolare a Franco Bordicchia una via della nostra città”.

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dal gruppo regionale di Fratelli D’Italia. “Con la scomparsa di Franco Bordicchia – dice in una nota Emanuela Mari - se ne va una figura storica della vita amministrativa e politica del comprensorio. Un uomo meritevole di stima e rispetto come pochi, ha sempre concepito la politica come dedizione alla collettività. Esempio di obiettività, buon senso, moderazione, era sempre pronto a dare un consiglio a tutti, al di là delle appartenenze politiche, per favorire il bene della sua amata cittadina di Santa Marinella. Esprimo il mio cordoglio per la sua scomparsa e porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare alla figlia Barbara e al genero Ciro, con cui ho condiviso le mie prime esperienze politiche”.

