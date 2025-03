SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale di Santa Marinella accoglie in questi giorni la delegazione della Città di Novigrad- Cittanova, in relazione al Patto d’Amicizia, che le due città sono in procinto di siglare grazie al progetto Lazio Blue Route , finanziato da Città Metropolitana e curato dalla consigliera al marketing territoriale Paola Fratarcangeli e dal consigliere allo Sviluppo Emanuele Minghella.

Gli ospiti si tratterranno a Santa Marinella fino a sabato 15 marzo. Durante il soggiorno, saranno impegnati in una serie di appuntamenti, che prevedono la visita della città e attività di conoscenza del territorio.

“Novigrad – spiega il sindaco Pietro Tidei – sorge sulla costa nordoccidentale della Croazia, sulla penisola d’Istria. E’ una località balneare e condivide con Santa Marinella la tradizione della pesca. Questo progetto rappresenta un’opportunità che permette di stringere rapporti con la Croazia e promuovere il nostro territorio, le sue eccellenze a livello internazionale”.

La delegazione è composta dal sindaco del Comune di Cittanova Anteo Milos, da Glauco Bevilacqua, Slow Food e presidente giunta esecutiva della Comunità degli Italiani di Cittanova, da Gaetano Benčić, Storico Curatore al Dipartimento di Archeologia del Museo del territorio parentino (Parenzo). Vicesindaco Comune di Torre-Abrega, da Corinne Pozzecco, Ufficio Programmi europei Comune di Cittanova e da Pietrangelo Pettenò, Esperto progetti europei e coordinatore dei rapporti con la Comunità italiana di Novigrad-Cittanova.

A riceverli e seguirli durante la permanenza saranno il sindaco Pietro Tidei e la delegazione composta dal presidente del consiglio comunale, Emanuele Minghella, dall’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, dalla consigliera delegata al Marketing territoriale Paola Fratarcangeli e dal consigliere con delega al Turismo Alessio Manuelli, la consigliera di Città Metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, delegata allo sviluppo economico e alle attività turistiche.

Il programma della visita è stato curato da Mar, associazione per le attività marine e di ricerca Ets, aggiudicataria dell’avviso di cooprogettazione del Comune di Santa Marinella.

La sera dell’arrivo nella capitale, ad accogliere la delegazione istriana in rappresentanza del sindaco, saranno i consiglieri Alessio Manuelli e Paola Fratarcangeli che li accompagneranno in una breve visita di Roma. Giovedì mattina è previsto l’incontro con il sindaco presso la sede del municipio, per poi raggiungere il castello di Santa Severa, visitare il museo e seguire un workshop di sviluppo del Patto di Amicizia e progettazione condivisa.

Il giorno seguente il programma prevede la visita agli scavi di Castrum Novum, poi pranzo e degustazione tipica. Nel primo pomeriggio le delegazioni delle due città si riuniscono per l’incontro istituzionale con il Sindaco Pietro Tidei presso il Comune di Santa Marinella. Si proseguirà con la visita del territorio e ricognizione del primo tratto dell’itinerario Lazio Blue Route nel Comune di Civitavecchia.

Gli ospiti avranno poi modo di con degustare le eccellenze enogastronomiche locali a cura di 30 km di gusto. La partenza della delegazione sarà sabato mattina dopo i saluti istituzionali.

