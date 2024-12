SANTA MARINELLA – Si terrà giovedì alle 17.30 presso la Casina Trincia L’Open Day della Consulta delle Donne. Un pomeriggio dedicato alla presentazione dell’organo istituzionale nato nel 2021 con l’obiettivo di promuovere la crescita socio-culturale e la partecipazione delle donne alla vita amministrativa della città.

“Sarà l’occasione per far conoscere la consulta delle donne di Santa Marinella alle nostre concittadine e creare in loro l’interesse alla partecipazione attiva - spiega la delegata alle Pari Opportunità Paola Fratarcangeli - da quando è stata costituita, tre anni fa, la consulta, è stata promotrice di molte iniziative a difesa delle donne e a supporto delle battaglie per le stesse opportunità tra uomo e donna. La consulta è attiva nel contrasto alla violenza di genere, tramite azioni di informazioni e di educazione nelle scuole e non solo. Abbiamo facoltà come istituzione di partecipare ai bandi regionali per il finanziamento di progetti che riguardano la tutela delle donne vittime di violenze e di discriminazione di genere. Ricordo che la consulta è aperta a tutte le donne maggiorenni e le associazioni che operano nel territorio comunale.

Per quest'anno, abbiamo in programma nuove azioni e tante idee da realizzare, eventi, dibattiti ed incontri. Porteremo avanti proposte e suggerimenti da sottoporre all’attenzione del sindaco e dell’amministrazione comunale. Invito perciò tutti a partecipare giovedì all’Open Day, dove sarà possibile avere tutte le informazioni e presentare l’adesione alla Consulta”. Anche il sindaco Pietro Tidei, che ha sostenuto la nascita della Consulta, è convinto della importanza per la città di far conoscere l’attività dell’organo comunale, ribadendone la natura democratica e autonoma.

Durante il pomeriggio sarà allestita la mostra fotografica “Storie di donne” di Enrico Paravani.

