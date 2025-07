SANTA MARINELLA – Si terrà oggi pomeriggio alle 18,30 in zona Poggio Bellavista, l’inaugurazione della vasca di laminazione di Ponton del Castrato, un'opera idraulica di importanza strategica che cambierà profondamente la sicurezza e la qualità della vita a Santa Marinella. Questa imponente struttura, con oltre trecentomila metri cubi di capacità idrica, è progettata per regolare il flusso dell'acqua, raccogliendo temporaneamente quella in eccesso e rilasciandola gradualmente. La sua realizzazione garantirà la salvaguardia dei quartieri Maiorca, Perazzeta, Alibrandi e di tutta l'area del centro fino alla via Aurelia, proteggendoli da allagamenti ed esondazioni che in passato hanno rappresentato un pericolo costante per la comunità. Si tratta di un'opera unica nel suo genere nel centro Italia, un vero e proprio strumento di compensazione e mitigazione di esondazione che posiziona Santa Marinella come leader nel territorio nazionale in termini di sicurezza idraulica. Il progetto, dal costo di quasi tre milioni di euro, è stato reso possibile grazie al prezioso contributo della Regione Lazio. “L'inaugurazione rappresenta un momento storico per la nostra città – dice il sindaco - che finalmente potrà contare su una protezione duratura per i suoi cittadini e le loro famiglie. Saremmo lieti di avere la vostra presenza per documentare questo importante traguardo per Santa Marinella”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA