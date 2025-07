S. MARINELLA – La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, per un evento imperdibile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. L’assessorato alla Cultura ha organizzato l’evento “Didy e Carlotta, Circo Sotto le Stelle”, uno spettacolo di gran varietà che promette attrazioni, comicità e divertimento assicurato per tutte le età. “Anche quest'anno non abbiamo dimenticato i più piccoli – dice Gino Vinaccia - offrendo loro occasioni di svago e intrattenimento di qualità, pensate proprio per stimolare la loro fantasia e la loro voglia di giocare”. L'appuntamento è per oggi alle 18 a Largo Monsignor Ostilio Ricci in località Caccia Riserva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA