SANTA MARINELLA – Pronto il nuovo piano parcheggi in previsione dell’avvio della stagione estiva.

Lo annuncia il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

«Come anticipato nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino - l’amministrazione comunale ha predisposto alcune importanti iniziative per accogliere, al meglio i turisti e migliorare anche la viabilità e la sosta dei veicoli dei bagnanti diretti alle spiagge libere del litorale».

“Il primo importante risultato – affermano Tidei e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati – riguarda l’accordo raggiunto con i proprietari dell’ampio appezzamento di terra sito nei pressi dei portici della Lucciola. L’area diventerà un parcheggio pubblico gratuito e sarà aperto da subito con ordinanza già dal prossimo 20 maggio e resterà fruibile fino al 30 settembre. L’amministrazione si è infatti impegnata, per risolvere il problema di posti auto nella zona centrale di Santa Marinella, a corrispondere ai proprietari del terreno 3 mila euro. Successivamente però, questo primo accordo potrà essere formalizzato con un’acquisizione definitiva dei terreni. l’area di sosta sarà in grado di ospitare da subito le auto e questo permetterà di soddisfare le esigenze non solo dei pendolari ma anche di molti turisti diretti alle spiagge centrali della città. Allo stesso modo la società Santa Marinella Servizi ha provveduto a rendere fruibile l’area di sosta sita di fronte alle spiagge libere della Toscana uno dei tratti di costa più frequentati da residenti e villeggianti. Sempre la municipalizzata gestirà i parcheggi nei pressi dell’ex colonia marina di Santa Severa e al varco 54 permettendo così di raggiungere a piedi le famose Sabbie Nere, un altro ampissimo tratto di spiagge libere del comprensorio».

