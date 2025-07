SANTA MARINELLA - Si è aperta ieri la mostra di solidarietà di Eleonora Panzera in favore della costruzione di una infermeria a Tergit in Mauritania.

L’iniziativa è nata da un’idea della dottoressa e pittrice Panzera, che ha voluto che la sua esposizione non fosse solo un evento culturale e interessante, ma avesse una finalità sociale.

Quando è venuta a conoscenza del progetto di "Insieme per Federica" in collaborazione con "Bambini nel deserto", non ha avuto dubbi.

“Mi emoziona sapere di poter contribuire al sogno di una giovane che stava per diventare dottoressa per portare aiuto nei paesi più poveri del mondo - ha spiegato Eleonora - ho fatto il medico per tanti anni in un quartiere difficile e so quanta importanza ha un presidio sanitario”. Insieme per Federica, il gruppo nato proprio per ricordare Federica Palomba, ha quindi subito accolto con grande piacere l’iniziativa.

“Santa Marinella sta dimostrando un cuore solidale - ha detto la professoressa Schioppa - oltre alla mostra della dottoressa Panzera, infatti, il primo agosto ci sarà una cena di solidarietà presso il ristorante Le Dune di Sant’Agostino organizzata da Jacopo Iachini, giovane imprenditore di Santa Marinella e consigliere comunale, che ha preso a cuore la causa».

L’assessore alla Cultura Gino Vinaccia ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che ha avuto il patrocinio del Comune. «Voglio ringraziare la dottoressa Panzera e Insieme per Federica per questa attività che, unendo cultura e solidarietà, consente alla nostra comunità di contribuire alla realizzazione un progetto umanitario che potrà salvare le vite di molte persone».