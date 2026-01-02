SANTA MARINELLA – «Il recente "allarme" lanciato dall’ex sindaco Pietro Tidei riguardo alla possibile perdita di 10 milioni di euro di finanziamenti pubblici è l'ennesima prova di una gestione politica fallimentare che cerca di nascondere le proprie colpe dietro lo spettro del disastro economico». La lista Civica "Io Amo Santa Marinella" respinge fermamente le parole dell’ex sindaco Pietro Tidei parlando di «Un tentativo di manipolazione della realtà».



«I finanziamenti non sono a rischio a causa della sfiducia o della gestione commissariale, ma per l'incapacità cronica di un'amministrazione che ha preferito la propaganda ai fatti – afferma Stefano Marino – Tidei oggi prova a fare la morale a chi deve raccogliere la sua pesante eredità, ma i cittadini sanno bene come sono andate le cose. Mentre era sindaco, invece di perdere tempo in ufficio a occuparsi di 'fatti personali' o di curare la propria immagine, avrebbe dovuto lavorare seriamente sui progetti. La verità è che ci ha lasciato una città deturpata da cantieri aperti, fermi e abbandonati. È la terza volta che quest'uomo viene sfiduciato e mandato a casa: un segnale inequivocabile. Lo diciamo chiaramente: noi oggi ci fidiamo molto più della gestione della commissaria prefettizia che di quella di un ex sindaco che ha dimostrato di non saper gestire neanche l'ordinario».

«Avevamo sollevato questo problema pubblicamente quando lui era ancora in carica, avvertendolo che il suo 'Libro dei Sogni' patinato non avrebbe protetto i bandi Pnrr dai ritardi e dalla disorganizzazione – aggiunge Marino – Siamo stati ignorati. Oggi i nodi vengono al pettine e Tidei, come sempre, cerca di scaricare le colpe sugli altri. Santa Marinella merita serietà e competenza, non un altro giro sulla giostra delle sue promesse mai mantenute».

«Cosa serve ora? Serve trasparenza e pragmatismo – conclude Marino – La gestione commissariale ha ora il difficile compito di rimettere ordine dove regnava il caos. La nostra lista continuerà a monitorare la situazione, convinta che solo con un cambio radicale di visione Santa Marinella potrà finalmente avere la manutenzione e lo sviluppo che merita, lontano dalle logiche dello "scaricabarile"».

