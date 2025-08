S. MARINELLA - L’esponente civico Stefano Marino porta a galla una vicenda accaduta alcuni mesi fa, quando il muro di cinta di una abitazione confinante con il fosso Valle Semplice si sgretolò improvvisamente creando danni al giardino della casa.

«Dopo mesi di segnalazioni e appelli rimasti senza risposta – scrive Marino - la situazione di Danilo, il residente a ridosso di un fosso con un muro crollato e una fogna provvisoria ormai al collasso, resta un autentico scandalo. Nemmeno il recente intervento di Acea, chiamataper evitare il peggio e sbloccare la fogna che stava tracimando, è servito a smuovere l’amministrazione comunale, che continua a ignorare il problema e a lasciare una famiglia intera in balìa dell’incuria».

Oggi, il promotore della lista civica “Io Amo Santa Marinella” si recherà dalla famiglia di Danilo per accertarsi delle reali condizioni e ascoltare le loro voci.

«Da quella casa – spiega Marino – faremo una diretta social per mostrare ai cittadini cosa significa davvero l’assenza dell’amministrazione e per chiedere ancora una volta un intervento immediato e risolutivo. Non è più tollerabile lasciare una famiglia in queste condizioni, tra fogne che rischiano di tracimare e un muro crollato senza che nessuno si faccia vivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA