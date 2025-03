S. MARINELLA – La consigliera regionale di Fdi Emanuela Mari si dice soddisfatta per l’impegno della giunta Rocca di procedere alla ristrutturazione dell’ex Colonia Marina di S. Severa. «Ancora una volta la Regione Lazio investe sul litorale nord – dice la Mari - in una visione più ampia di crescita del territorio. La notizia del via libera al bando per la valorizzazione della ex Colonia Marina di Santa Severa rappresenta un passo concreto in avanti. Per anni si è puntata l’attenzione su quel fabbricato abbandonato, con l’arrivo della nuova giunta, le parole e le dichiarazioni d’intenti hanno immediatamente lasciato spazio ai fatti e oggi sappiamo che l’iter porterà presto alla rinascita di un sito di pregio che può essere messo a disposizione dello sviluppo turistico. Ricordiamo infatti che il bando prevede il recupero e la riqualificazione dell’area da parte del concessionario, con l’obbligo di assicurarne la fruizione durante l’anno, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla custodia e la vigilanza. Questo significa attenzione al territorio e grazie pertanto all’assessore Fabrizio Ghera per aver dato seguito alle legittime aspirazioni del litorale”.

