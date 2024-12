SANTA MARINELLA - Querela per il sindaco della Perla del Tirreno, Pietro Tidei. A presentarla è stato l'ex primo cittadino, Roberto Bacheca. Tutto nasce dalla vicenda legata alle famose foto e video che hanno immortalato l'attuale sindaco in atteggiamenti intimi in una stanza del comune da cui è scaturita un'inchiesta per revenge porn. Tidei aveva accusato l'ex sindaco Bacheca di aver orchestrato un complotto contro di lui e di essere in possesso delle foto in questione. Vicenda smentita dal diretto interessato e confermata anche dai documenti dell'inchiesta che non hanno evidenziato contenuti illeciti nelle chat tra l'ex sindaco e il consigliere Roberto Angeletti. «Basta con gli insulti gratuiti e impuniti da parte di chi invece di scrivere e dichiarare cose in modo sprovveduto dovrebbe riflettere sulle proprie debolezze e cadute di stile», ha detto l'ex primo cittadino dopo aver depositato la querela nei confronti di Tidei.