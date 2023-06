SANTA MARINELLA – Non solo proposte giungono dai social, ma anche critiche su questioni che da tempo non sono risolte anche per le lungaggini burocratiche degli enti interessati.

«La tanto decantata Santa Marinella definita la Perla del Tirreno da Tidei, confermato sindaco al secondo mandato - dice su facebook Maurizio Rossi - vive ormai da cinque anni una situazione grave al km 58 della via Aurelia. La sicurezza dei cittadini di questa zona è a rischio tutti i giorni. È stata presentata una petizione firmata da circa un centinaio di persone, depositata e protocollata al Comune senza avere esito. Abbiamo fatto migliaia di segnalazioni, parlato con i vari responsabili tecnici e I consiglieri, nessuno si è mai interessato a risolvere questa dannosa grave mancanza. Siamo giunti a chiedere la pubblicazione di un articolo, dando così spazio per la nostra sicurezza, invieremo tutto ciò che abbiamo alla procura di Roma, perché il Comune si assuma ogni responsabilità su incidenti già avvenuti nel corso di questi anni».

