S. MARINELLA - Noi Moderati nomina il nuovo commissario del partito.

«A seguito delle dimissioni da parte di Patrizia Befani dal ruolo di commissario del partito a S. Marinella - afferma Paolo Toppi, segretario provinciale di Roma - insieme all'ufficio politico provinciale si è deciso di nominare come nuovo coordinatore del partito locale Giampiero De Angelis (attuale segretario di Civitavecchia) che avrà il compito di coordinare il partito e svolgere le procedure congressuale conseguenti. A seguito delle continue voci per una possibile adesione da parte della consigliera Befani in altri partiti del centro destra, abbiamo chiesto al neo coordinatore De Angelis di sospendere dal partito la consigliera Befani, fino a quando non verrà chiarita la sua posizione politica. Auguriamo buon lavoro agli amici e ai militanti di Santa Marinella con la certezza che il partito potrà rappresentare una reale alternativa alla tragicomica amministrazione Tidei e soprattutto, insieme agli altri partiti del centrodestra, potrà costruire un percorso senza ambiguità politiche e con un forte progetto amministrativo per una città ormai allo sbando».

