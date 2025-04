SANTA MARINELLA – La giunta comunale di Santa Marinella ha deliberato di proporre l'intitolazione del tratto di Lungomare cittadino, "Passeggiata della Perla" a Papa Francesco, con la nuova denominazione di "Passeggiata Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)".

La decisione, presa all'unanimità, «riconosce il profondo impatto del pontificato di Papa Francesco, che ha rappresentato nel mondo intero i valori della fraternità universale, della pace, della tutela del creato e della giustizia sociale», ispirando milioni di persone di ogni fede e cultura.

Santa Marinella rende così omaggio alla figura del Pontefice, intitolando a lui uno dei luoghi più simbolici della città, rappresentativo di quei tali valori e della vocazione di Santa Marinella a essere città dell'accoglienza e del dialogo.

«La "Passeggiata Papa Francesco" rappresenta non solo un tributo ma anche un messaggio di accoglienza dei valori di pace e fratellanza promossi da Bergoglio da parte della comunità cittadina di Santa Marinella – afferma Pietro Tidei - con un esempio che sono certo verrà via via raccolto da altre città in Italia e nel mondo».

