SANTA MARINELLA - Il cortometraggio, vincitore del Best Short Film al Next Step Film Festival di Venezia durante la 81ª Biennale e selezionato al 27° Arpa International Film Festival di Los Angeles ed infine selezionato al Love and Hope film festival di Barcellona, sarà proiettato venerdì alle 22 nell’affascinante cornice dell’Arena Lucciola, durante l’11ª edizione del Santa Marinella Film Festival “Apollo d’Oro”, organizzato da Santa Marinella Viva a cura di Sonia Signoracci e Andrea Vella. Una grande occasione per la comunità per incontrare temi attuali raccontati da giovani talenti italiani. Falling for You, racconta l’amore struggente di una giovane coppia senzatetto a Los Angeles, intrappolata in un sistema che li ha dimenticati.

Tra la disperazione e l’indifferenza della città, i protagonisti interpretati dallo stesso regista Alessandro Fiorucci e da Iaeli Anselmo (attrice civitavecchiese ormai trapiantata a Los Angeles), si interrogano sul valore della loro relazione, è il loro amore abbastanza forte per sopravvivere al degrado urbano e alla solitudine? Un potente ritratto di resistenza emotiva che esprime come l’amore possa essere l’ultima ancora di salvezza in una società assente e indifferente. Una frase chiuderà il film “l’indifferenza è la nuova realtà”. Le musiche sono di Flora Cheng (candidata agli Oscar Colombiani). Il film è stato scritto da JJ Duffy, attore e autore di Los Angeles, la produzione in Usa è stata realizzata dalla DRTV Production di Darwin Reina e per l’Italia Bertilla Polverini. Il montaggio e mix audio-video, sono a cura della EMRO Video di Roberto Giannessi. “E’ un grande onore portare Falling for You al festival Apollo d’Oro di Santa Marinella – dice Alessandro Fiorucci - grazie a Santa Marinella Viva, a Sonia Signoracci, Andrea Vella e tutto lo staff e soprattutto al pubblico per questa opportunità di dialogare attraverso immagini e parole su una tematica così urgente. Spero che l’incontro con la città valorizzi il lavoro collettivo dietro questo progetto”. Un imperdibile appuntamento estivo per riflettere sulla forza dell’amore e dare voce a chi troppo spesso resta invisibile. Il regista Alessandro Fiorucci, attore e autore, porta al pubblico locale un corto già premiato a Venezia e selezionato a Los Angeles, per rendere l’estate culturale di Santa Marinella ancora più densa di emozione.

