S. MARINELLA - Si terrà domani alle 11, al piazzale 2 Ottobre, nei pressi di via delle Colonie, all’altezza del Liceo Galilei, la cerimonia di commemorazione in ricordo delle vittime dell’alluvione del 1981. A 42 anni da quel triste ed infausto giorno, il Sindaco Pietro Tidei deporrà una corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti, in ricordo dei cittadini scomparsi. Saranno presenti i familiari delle vittime, le autorità politiche e militari del territorio, Don Salvatore Rizzo e le associazioni di volontariato. È invitata a prenderne parte la cittadinanza. Una cerimonia che ogni anno si celebra con commozione, perché impressa ed indelebile nella memoria dell’intera comunità. Un’alluvione che quel giorno stravolse la vita e i giorni a seguire degli abitanti e che rese la città irriconoscibile, coperta come era da fango ed acqua. Un territorio devastato e la disperazione di chi perse i propri cari e subì danni ingenti a case e attività. Qualche giorno fa, l’amministrazione comunale ha presentato la bozza definitiva del Piano Emergenze Comunale aggiornato, un programma di coordinamento di interventi, che prevede la mappatura della morfologia della città e il coordinamento dei soccorsi, puntando ad evitare il ripetersi di avvenimenti catastrofici come quello avvenuto quarantadue anni fa.