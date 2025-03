SANTA MARINELLA – Un bando per il rilancio e la valorizzazione del complesso immobiliare di rilevante interesse storico e architettonico denominato “ex Colonia marina” situato nel comune di Santa Marinella, in località Santa Severa.

A prevederlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e patrimonio, Fabrizio Ghera.

Il complesso della ex Colonia marina, acquisito dalla Regione Lazio nel 2011, risulta attualmente in completo stato di abbandono e, pertanto, necessita di profondi interventi di ristrutturazione e di recupero.

Già in passato era stato avviato un percorso per l'affidamento del bene e ora, nell’ottica di recupero e valorizzazione dei beni immobili avviata dalla Regione Lazio, si è deciso di promuovere un nuovo avviso pubblico per l’affido in concessione dell’immobile che ricade, fra l’altro, nelle vicinanze del Castello di Santa Severa.

La concessione dovrà garantire, il recupero e la riqualificazione dell’area, da parte del concessionario che dovrà obbligarsi ad assicurarne la fruizione durante l’anno, nonché l’ordinaria e straordinaria manutenzione, la custodia e la vigilanza, la fruibilità da parte della comunità locale.

«La Regione Lazio – spiega l'assessore Ghera – ha avviato un piano per la valorizzazione dei beni di grande valore storico e culturale. La ex colonia marina, situata nelle vicinanze dello splendido castello di Santa Severa, rientra fra questi luoghi che la giunta regionale vuole rendere fruibili per le comunità locali e attrattive per il turismo».

