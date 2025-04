SANTA MARINELLA - I Carabinieri della stazione di Santa Marinella hanno arrestato un cittadino italiano di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione in possesso di uno spinello artigianale contenente sostanza del tipo marijuana.

A seguito dell'accertamento, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto e sequestrato 466 grammi di marijuana nonché 23 piante di cannabis, di altezza variabile tra i 40 e i 165 centimetri, coltivate all'interno dell'abitazione in due serre artigianali e nel giardino.

Per questo motivo, l'uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria.

Le indagini sono ancora in corso. Considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l'indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

I controlli sono avvenuti nell'ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

