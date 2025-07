SANTA MARINELLA - Nei giorni dal 25 al 27 luglio, dalle 18,30 alle 23, presso piazza Unità d’Italia in zona Caccia e Riserva, si terrà l’evento “PerLArte”, una mostra dedicata agli artisti locali. «I responsabili di Perlarte – si legge in una nota - ringraziano l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Santa Marinella, per il prezioso supporto e l’opportunità offerta”. Ma cos’è Perlarte? «È un contenitore creativo – dicono i dirigenti - nato spontaneamente, che raccoglie artisti del territorio affermati, emergenti o esordienti, uniti dal desiderio di esprimersi e valorizzare la cultura locale. Il progetto è promosso dal gruppo Facebook “Noi che amiamo Santa Marinella”, con l’intento di sostenere e dare visibilità a chi, con passione e talento, contribuisce alla bellezza artistica della città. Un’occasione per vivere l’arte in tutte le sue forme e sostenere i talenti del nostro territorio”.

