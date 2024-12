SANTA MARINELLA - E’ stato approvato all’unanimità in consiglio comunale, il regolamento di videosorveglianza ambientale, proposto dal consigliere Alessio Magliani. «In particolare – dice Magliani - si tratta di disciplinare l’installazione delle fototrappole e la modalità di raccolta e trattamento dei dati personali contenuti nelle registrazioni. Abbiamo ritenuto importante ed urgente porre attenzione ai vari aspetti legati a questi strumenti che sono già presenti e che istalleremo nei prossimi giorni sul territorio comunale, soprattutto nelle aree soggette all’abbandono illecito di rifiuti. Le videocamere saranno utili anche per controllare che si rispettino le modalità di conferimento dei rifiuti domestici secondo il calendario preposto. La legge 137 del 2023, prevede già l’utilizzo delle fototrappole come mezzo di controllo sullo smaltimento abusivo dei rifiuti e delle sostanze pericolose. Con il regolamento appena approvato, si disciplina l’uso delle immagini, che saranno trasferite su un server a disposizione degli uffici competenti e non potranno essere utilizzate per sanzioni non previste dal regolamento».

«Oltre al controllo dei rifiuti, le fototrappole saranno impiegate per proteggere l’incolumità degli individui, l’ordine e la sicurezza pubblica - ha aggiunto il sindaco Pietro Tidei - saranno utilizzate anche dalla Polizia locale per ricostruire le dinamiche di atti vandalici e azioni di teppismo ai danni del patrimonio comunale. Allo stesso tempo, secondo quanto previsto nel regolamento, la videosorveglianza servirà a garantire più sicurezza ai cittadini, prevenendo e reprimendo reati in genere. Il loro utilizzo inoltre vuole scoraggiare atti di abbandono su strada pubblica delle deiezioni canine, delle granaglie e di quel che in generale viene gettato a terra con incuria. Sono certo che tutta la città potrà trarre beneficio in termini di tutela del patrimonio, rispetto dell’ambiente e sicurezza». L’uso delle immagini per le finalità espresse nel regolamento, non richiede il consenso delle persone riprese nei video e saranno a disposizione delle Forze dell’Ordine e di Polizia. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Santa Marinella.

