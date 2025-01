SANTA MARINELLA - Investimento questa mattina a Santa Marinella, è stata ferita una donna di 71 anni sull'Aurelia. L’episodio rimarca la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale, specialmente nei punti di attraversamento pedonale.

La donna è stata travolta da un’automobile mentre si trovava vicino alle strisce pedonali all’altezza del civico 461 della Statale Aurelia. Le autorità locali sono intervenute immediatamente per gestire la situazione.

L’investimento si è verificato intorno alle ore 10:30, quando una donna di 80 anni, alla guida della sua vettura, ha investito la 71enne che si trovava nelle immediate vicinanze delle strisce pedonali. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Le condizioni della donna investita sono state subito valutate come critiche. A seguito dell’accaduto, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza per garantire un rapido trasferimento in ospedale. Il velivolo è atterrato presso lo stadio Fronti, dove i soccorritori hanno provveduto a caricare la paziente per condurla al Policlinico Gemelli di Roma. L’intervento tempestivo dell’eliambulanza ha reso possibile un trasferimento d’urgenza, considerati i traumi riportati dalla donna. Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la Polizia Municipale che ha avviato le indagini per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno eseguito i rilievi del caso, interrogando eventuali testimoni presenti al momento del sinistro e cercando di raccogliere tutte le informazioni utili per ricostruire la sequenza dei fatti. La verifica delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze potrebbe fornire ulteriori dettagli sul comportamento dei veicoli coinvolti. Questo tipo di incidenti non solo solleva un allerta tra i cittadini riguardo alla sicurezza stradale, ma resta un forte monito su quanto sia cruciale prestare attenzione, soprattutto in prossimità delle strade più trafficate. Le autorità locali stanno mantenendo alta l’attenzione su questi aspetti e continuano a monitorare la situazione. La notizia dell’incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Santa Marinella, che già in passato hanno segnalato situazioni simili. I cittadini chiedono maggiori misure preventive per garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali, come l’installazione di dossi, segnaletica più visibile e, in alcuni casi, maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

L’amministrazione comunale è stata sollecitata a prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza stradale. In molti hanno espresso la necessità di un confronto tra cittadini e istituzioni per discutere strategie efficaci da implementare. Questo incidente mette in luce la vulnerabilità degli utenti stradali più deboli e sottolinea l’importanza di un ambiente urbano che favorisca la sicurezza di tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA