SANTA MARINELLA – Una delle trasmissioni più seguite su Canale 5 e cioè Uomini e Donne, avrà come protagonista dal 9 settembre un personaggio nato a Santa Marinella. Si tratta di Alessio Pecorelli, 31 anni, ristoratore che nei giorni scorsi è stato presentato come nuovo tronista del programma di Maria De Filippi. Dopo la pausa estiva, la padrona di casa, è pronta a riaprire i battenti del programma, dove i protagonisti, giovani e over, sono alla ricerca dell’amore. Ed è alla ricerca della persona in grado di fargli battere il cuore, anche Alessio che, insieme ad altri due colleghi, siederà sul trono dove si presenteranno diverse ragazze. La prima puntata è stata registrata pochi giorni fa. E’ stato proprio il programma, in realtà, ad anticipare i volti dei nuovi tronisti, tra di loro anche Alessio, che si è presentato nel video, quello che poi verrà mandato in onda su Canale 5. Alessio vive a Santa Marinella ed è un imprenditore nel settore della ristorazione da quando aveva 22. “Vivo da solo, sono un ex militare ed ho sempre lavorato – spiega il giovane nel video di presentazione, pubblicato in versione completa sul sito di Witty Tv - tutto quello che ho, me lo sono creato da solo, anche grazie all’aiuto dei miei genitori”. Alessio ha raccontato molto di sé, è un ragazzo sportivo, da anni pratica pugilato. “Sono scherzoso, estroverso, ma se una giornata è no, è no. Quando litigo dico cose che non penso, ma quando capisco che ho sbagliato faccio due passi indietro e so chiedere scusa. Non mi accontento mai. Sono nato leader e leader morirò. “Per me la famiglia è sacra, mia madre mi aiuta nel ristorante con la contabilità, mio padre ha un ufficio a Civitavecchia e mio fratello, che è tutta la mia vita, fa l’ingegnere a Milano”. Poi, il ricordo alla scomparsa di tre persone fondamentali nella sua vita, i suoi due nonni e lo zio. “E’ stato un anno particolare e difficile per tutti – conclude Alessio - ma ora sono pronto a rialzarmi e a trovare l’amore sul piccolo schermo. Sono determinato e sicuro di me stesso, sono single da due anni e mezzo. Ho avuto una storia importante, ma non è andata. Ho avuto altre frequentazioni, ma non sono riuscito a legarmi. Uno dei suoi sogni è quello di trovare la donna giusta e diventare papà”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA