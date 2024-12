SANTA MARINELLA – C’è un altro importante appuntamento, dopodomani al castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LazioCrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella, per i partecipanti alla XXV^ edizione di Art Cities Exchange, una delle più importanti borse turistiche internazionali dedicate alle città d’arte, in programma da giovedì a domenica 19. Prevista la presenza di circa 90 importanti tour operator provenienti da tutto il mondo, specializzati in incentive, meeting, luxury e turismo leisure. Durante i numerosi incontri B2B programmati e liberi in calendario, il turismo del Lazio, ha l’opportunità di presentare ai buyer internazionali l’offerta turistica del territorio disponendo anche di uno specifico info point, della distribuzione di cataloghi e di proiezioni di materiali audiovisivi promozionali. Tutti i partecipanti e buyers internazionali che parteciperanno all’Art Cities Exchange 2023, saranno ospiti alla serata di sabato, al castello di Santa Severa per la presentazione delle eccellenze turistiche della Regione da parte delle autorità regionali. Ace è uno storico marchio di Federalberghi Roma e viene realizzata con il contributo della Regione Lazio. Domenica 19, invece, la Comunità Energetica “A Tutto Sole” in collaborazione col Comitato 2 Ottobre e col Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, ha organizzato una passeggiata al Parco naturalistico archeologico urbano Foce di Castelsecco. “Visiteremo l'oasi floro faunistica dove sono presenti parecchie specie avicole che abitano l'area e vi nidificano – dice la professoressa Di Liello - e inoltre il ponte romano che garantiva il passaggio del fosso sull'antica Via Aurelia. La passeggiata inizierà alle 10 ma l'appuntamento per il raduno sarà alle 9,30 presso il Varco al km 59 dell’Aurelia a Santa Marinella”.