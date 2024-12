SANTA MARINELLA - Dal giorno 15 aprile, il Sistema informatico regionale Gestione Agevolazioni Tariffarie, sarà reso nuovamente disponibile a tutta l'utenza, cittadini e operatori, per l'inserimento o la lavorazione delle richieste di agevolazioni tariffarie per l'anno 2024. Il Sirgat è stato oggetto di un integrale aggiornamento, a seguito del quale tutti gli utenti, i cittadini e gli operatori comunali dovranno effettuare una nuova registrazione al primo accesso.

Qualora un utente abbia in sospeso la propria richiesta inserita nell'anno 2023, alla riapertura del Sirgat dovrà necessariamente effettuare un nuovo inserimento dell'istanza e procedere alla ripresentazione della nuova documentazione al proprio Comune di residenza. Tutte le informazioni necessarie e le istruzioni sono dettagliate nelle Faq rese disponibili dalla Regione Lazio. La domanda, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità, dalla copia Isee in corso di validità, da eventuali ulteriori certificazioni, potrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità, tramite posta elettronica, anche non certificata, inviando tutta la documentazione a protocollosantamarinella@postecert.it, a mano presso l'ufficio protocollo di Via Cicerone nei seguenti giorni ed orari, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30. In caso di disabilità, ovvero della presenza di un disabile nel nucleo familiare, si rammenta che la sola certificazione stabilita come valida dal provvedimento disciplinante è la certificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti della legge 104. Si rammenta inoltre che la certificazione rilasciata a titolo di riconoscimento della sola invalidità civile non è considerata valida per l’ottenimento dell’ulteriore maggiorazione. L'accesso al sistema deve essere effettuato con lo strumento digitale della persona che è l'intestataria del titolo di viaggio agevolato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA