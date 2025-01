Sandro Pappalardo è il nuovo presidente di Ita-Lufthansa. La nomina è arrivata ieri durante l’assemblea ordinaria degli azionisti di Ita che ha rinnovato il consiglio d’amministrazione e il nuovo collegio sindacale.

Già consigliere dell’Agenzia nazionale del turismo (Enit), viterbese d’adozione, risiedendo stabilmente nel capoluogo, Pappalardo nel corso degli anni si è distinto e fatto apprezzare per il lavoro e l’impegno anche nella promozione turistica di Viterbo.

Pilota dell’aviazione militare e con un passato da assessore al turismo della Regione Sicilia, è una figura con una profonda conoscenza di questo settore. A Viterbo ha partecipato a diversi incontri e panel incentrati sulla promozione turistica della città e del trasporto della Macchina di santa Rosa. Presente anche in diverse trasferte dell’amministrazione comunale volte a promuovere la città in fiere dedicate al settore turistico.

«Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Sandro Pappalardo a presidente di Ita-Lufthansa» commenta il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.

«Pappalardo, pilota dell’aviazione militare e consigliere dell’Enit, l’Agenzia nazionale del Turismo, con la sua grande esperienza e le sue competenze tecniche saprà svolgere al meglio il prestigioso ruolo che è stato chiamato a ricoprire. A Pappalardo - conclude Rotelli - vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro».